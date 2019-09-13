Директор турнира в Окленде: участие Медведева — большая честь для нас

Директор турнира в Окленде (Новая Зеландия) Карл Будж рад, что в соревнованиях примет участие россиянин Даниил Медведев, который является четвёртой ракеткой мира.

«Даниил сейчас находится в отличной форме и только улучшает свою игру. Немногие теннисисты несколько раз обыгрывают Новака Джоковича. В его активе пять титулов, и я уверен, что он продолжит побеждать.

Участие четвёртой ракетки мира в турнире — большая честь для нас", — приводит слова Буджа Stuff.

Турнир в Окленде пройдёт с 13 по 18 января 2020 года. В нынешнем сезоне уроженец Москвы стал победителем соревнований в Софии (Болгария) и Цинциннати (США).

На прошедшем Открытом чемпионате США Даниил дошёл до финала, где в пяти партиях проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Медведев впервые сыграет в Окленде.