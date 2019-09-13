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Соболенко уступила Мартич в четвертьфинальном матче турнира в Чжэнчжоу

Соболенко уступила Мартич в четвертьфинальном матче турнира в Чжэнчжоу
Теннис / WTA 0

Представительница Беларуси Арина Соболенко (4) не сумела пробиться в полуфинал хардовых соревнований в Чжэнчжоу (Китай). В трёх партиях она уступила седьмой сеяной из Хорватии Петре Мартич — 5:7, 7:5, 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту. На счету Соболенко 11 эйсов, 8 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 18. Мартич отметилась 7 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 6 брейками.

За выход в финал соревнований Мартич поспорит с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) — Элина Свитолина (Украина, 2).

Соревнования в Чжэнчжоу проводятся впервые в истории. В параллельном полуфинале — представительница Чехии Каролина Плишкова (1) и теннисистка из Австралии Айла Томлянович.

Чжэнчжоу. 1/4 финала
13 сентября 2019, пятница. 14:20 МСК
Петра Мартич
23
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		5 6
5 		7 4
         
Арина Соболенко
13
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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