Соболенко уступила Мартич в четвертьфинальном матче турнира в Чжэнчжоу
Представительница Беларуси Арина Соболенко (4) не сумела пробиться в полуфинал хардовых соревнований в Чжэнчжоу (Китай). В трёх партиях она уступила седьмой сеяной из Хорватии Петре Мартич — 5:7, 7:5, 4:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту. На счету Соболенко 11 эйсов, 8 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 18. Мартич отметилась 7 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 6 брейками.
За выход в финал соревнований Мартич поспорит с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) — Элина Свитолина (Украина, 2).
Соревнования в Чжэнчжоу проводятся впервые в истории. В параллельном полуфинале — представительница Чехии Каролина Плишкова (1) и теннисистка из Австралии Айла Томлянович.
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