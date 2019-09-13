Экс 12-я ракетка мира Головин возобновит карьеру после 11-летней паузы

Французская теннисистка Татьяна Головин объявила о возобновлении профессиональной карьеры спустя 11 лет после её завершения. Напомним, в 2008 году, в возрасте 20 лет, она прекратила выступления из-за травмы спины.
«На протяжении последнего года я серьёзно готовлюсь к возвращению. Изначально в планах было возвращение в начале следующего года, но всё получилось быстрее, и уже с середины октября хочу начать играть», — цитирует Головин BeIn Sports.
31-летняя теннисистка родилась Москве, однако в восьмимесячном возрасте её родители перебрались во Францию. Лучшим результатом Головин в рейтинге WTA является 12-я строчка.
В 2004 году в возрасте 16 лет Головин в паре с 17-летним Ришаром Гаске выиграла Открытый чемпионат Франции. По итогам этого сезона теннисистка получила награду WTA «Новичок года».
Ранее стало известно, что в 2020 году карьеру возобновит 36-летняя бельгийка Ким Клейстерс.
- 13 сентября 2019
-
18:34
-
18:20
-
18:10
-
17:30
-
17:12
-
14:35
-
13:18
-
13:09
-
12:07
-
10:58
-
09:55
-
09:28
-
08:03
-
00:42
-
00:38
-
00:23
- 12 сентября 2019
-
23:50
-
23:21
-
22:55
-
22:13
-
21:34
-
21:30
-
21:03
-
20:44
-
20:20
-
20:18
-
19:51
-
19:32
-
19:24
-
19:06
-
18:36
-
18:19
-
17:35
-
17:20
-
15:27