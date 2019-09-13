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Экс 12-я ракетка мира Головин возобновит карьеру после 11-летней паузы

Экс 12-я ракетка мира Головин возобновит карьеру после 11-летней паузы
Теннис / WTA 0

Французская теннисистка Татьяна Головин объявила о возобновлении профессиональной карьеры спустя 11 лет после её завершения. Напомним, в 2008 году, в возрасте 20 лет, она прекратила выступления из-за травмы спины.

«На протяжении последнего года я серьёзно готовлюсь к возвращению. Изначально в планах было возвращение в начале следующего года, но всё получилось быстрее, и уже с середины октября хочу начать играть», — цитирует Головин BeIn Sports.

31-летняя теннисистка родилась Москве, однако в восьмимесячном возрасте её родители перебрались во Францию. Лучшим результатом Головин в рейтинге WTA является 12-я строчка.

В 2004 году в возрасте 16 лет Головин в паре с 17-летним Ришаром Гаске выиграла Открытый чемпионат Франции. По итогам этого сезона теннисистка получила награду WTA «Новичок года».

Ранее стало известно, что в 2020 году карьеру возобновит 36-летняя бельгийка Ким Клейстерс.

Источник: beIN Sports

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