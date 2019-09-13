Циципас дебютировал за сборную Греции тремя победами в трёх матчах

Греческий теннисист Стефанос Циципас провёл первые матчи в составе национальной команды в Кубке Дэвиса.



За три игровых дня 21-летний теннисист одержал три уверенные победы, не проиграв ни единой партии. Первым соперником Циципаса был представитель Люксембурга Том Дидерих (6:1, 6:0), вторым — поляк Хубер Хуркач (6:3, 6:1). Третью победу Стефанос одержал сегодня, в двух партиях переиграв Лукаса Катарину из Черногории, со счётом 6:2, 6:1.



Напомним, в настоящее время Циципас является седьмой ракеткой мира. В текущем сезоне он провёл 62 матча, в которых одержал 41 победу. В его активе два завоёванных трофея — на турнирах в Эшториле (Португалия) и Марселе (Франция).