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Циципас дебютировал за сборную Греции тремя победами в трёх матчах

Циципас дебютировал за сборную Греции тремя победами в трёх матчах
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас провёл первые матчи в составе национальной команды в Кубке Дэвиса.

За три игровых дня 21-летний теннисист одержал три уверенные победы, не проиграв ни единой партии. Первым соперником Циципаса был представитель Люксембурга Том Дидерих (6:1, 6:0), вторым — поляк Хубер Хуркач (6:3, 6:1). Третью победу Стефанос одержал сегодня, в двух партиях переиграв Лукаса Катарину из Черногории, со счётом 6:2, 6:1.

Напомним, в настоящее время Циципас является седьмой ракеткой мира. В текущем сезоне он провёл 62 матча, в которых одержал 41 победу. В его активе два завоёванных трофея — на турнирах в Эшториле (Португалия) и Марселе (Франция).

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