Даниил Медведев: жена помогает мне зарабатывать больше
Российский теннисист четвёртая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о влиянии жены, Дарьи, на уровень его игры и заработка.
«До того как сделал предложение, я стоял на 65-м месте в рейтинге, а потом за десять месяцев выиграл два крупных турнира и вошёл в топ-10. Мы сильно перестроили нашу жизнь, работаем друг на друга. Я зарабатываю, а Даша помогает мне зарабатывать больше», — цитирует Медведева Vogue Russia.
Напомним, на завершившемся Открытом чемпионате США Медведев добрался до финала, где уступил второй ракетке мира из Испании Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. За выход в решающий матч престижных соревнований «Большого шлема» 23-летний россиянин заработал 1 900 000 долларов.
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