Циципас: участие в Олимпиаде — мечта всей жизни
Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил о желании выступить на Олимпийских играх.
«Хочу сыграть на Олимпийских играх. Это просто мечта всей жизни. Буду гордиться собой, если мне это удастся», — цитирует 21-летнего теннисистa Tennis World USA.
Напомним, в настоящее время Циципас является седьмой ракеткой мира. В текущем сезоне он провёл 62 матча, в которых одержал 41 победу. В его активе два завоёванных трофея — на турнирах в Эшториле (Португалия) и Марселе (Франция).
Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Токио (Япония) в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Ранее Стефанос рассказал, что из-за стресса решил отказаться от использования социальных сетей.
Циципас дебютировал за сборную Греции тремя победами в трёх матчах
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