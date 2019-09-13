Циципас: участие в Олимпиаде — мечта всей жизни

Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил о желании выступить на Олимпийских играх.



«Хочу сыграть на Олимпийских играх. Это просто мечта всей жизни. Буду гордиться собой, если мне это удастся», — цитирует 21-летнего теннисистa Tennis World USA.



Напомним, в настоящее время Циципас является седьмой ракеткой мира. В текущем сезоне он провёл 62 матча, в которых одержал 41 победу. В его активе два завоёванных трофея — на турнирах в Эшториле (Португалия) и Марселе (Франция).



Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Токио (Япония) в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее Стефанос рассказал, что из-за стресса решил отказаться от использования социальных сетей.