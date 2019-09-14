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Младенович: я ошеломлена победой над Свитолиной

Младенович: я ошеломлена победой над Свитолиной
Теннис / WTA 0

Французская теннисистка Кристина Младенович прокомментировала свою победу в четвертьфинальном матче соревнований в Чжэнчжоу (Китай). В трёх партиях она одолела украинку Элину Свитолину — 6:4, 4:6, 6:3.

«Игра отобрала у меня невероятное количество сил. Я горжусь, что справилась. Вы знаете, что Свитолина мастер по таким марафонам, так что я слегка ошеломлена тем, что вышла в полуфинал.

Я просто пыталась играть в свою игру, которая отличается агрессивностью и разнообразием независимо от того, с кем я играю. Я входила в корт, совмещая это со слайсами и укороченными. Это сработало», — цитирует Младенович официальный сайт WTA.

За выход в финал соревнований Младенович поспорит с хорваткой Петрой Мартич.

Поражения Свитолиной и Соболенко в видеообзоре 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
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