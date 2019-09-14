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Определились соперницы Касаткиной и Павлюченковой на турнире в Осаке

Определились соперницы Касаткиной и Павлюченковой на турнире в Осаке
Теннис / WTA 0

Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Осаке (Япония), который состоится с 16 по 22 сентября. В основной сетке соревнований выступят две россиянки. Дарье Касаткиной предстоит сыграть с американкой Мэдисон Кис (5), а Анастасия Павлюченкова сразится с представительницей Украины Даяной Ястремской.

Лидером посева стала бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака. Она стартует со второго круга, где сыграет с одной из победительниц квалификации. Под вторым номером посеяна Кики Бертенс из Нидерландов, под третьим – американка Слоан Стивенс, под четвёртым – немка Анжелика Кербер.

Действующей чемпионкой турнира Toray Pan Pacific Open является чешка Каролина Плишкова. В прошлогоднем финале она обыграла Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:4.

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