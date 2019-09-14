Гаспарян сыграет с Марией в Сеуле, Александрова — с победительницей квалификации

Состоялась жеребьёвка женского турнира в Сеуле (Южная Корея), который пройдёт с 16 по 22 сентября. Первый номер посева получила представительница Греции Мария Саккари, второй — россиянка Екатерина Александрова, третий — чешка Каролина Мухова.

Александрова стартует матчем с победительницей квалификации. Маргарита Гаспарян, посеянная под седьмым номером, в первом круге встретится с немкой Татьяной Марией. Анастасия Потапова сыграет с обладательницей уайлд-кард Хан На Лэ из Южной Кореи.

Сетка турнира в Сеуле доступна на «Чемпионате».

В 2018 году победительницей турнира в Сеуле стала голландская теннисистка Кики Бертенс. В финале она одолела австралийку Айлу Томлянович со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.