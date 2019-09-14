Успех Плишковой и разгром от Мартич — в обзоре полуфиналов турнира в Чжэнчжоу
Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Чжэнчжоу (Китай) под первым номером, вышла в финал, обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:3, 6:2.
В финале соревнований с призовым фондом $ 1,5 млн 27-летняя уроженка Лоуни поспорит с хорваткой Петрой Мартич, получившей седьмой номер посева. В полуфинале Петра разгромила француженку Кристину Младенович со счётом 6:0, 6:3.
Видеообзор полуфинальных матчей турнира в Чжэнчжоу доступен на «Чемпионате».
В рейтинге WTA Плишкова располагается на второй позиции, Мартич — на 23-й.
Турнир категории Premier в Чжэнчжоу завершится завтра, 15 сентября. Победительница получит $ 267 900 призовых. Финалистке достанется $ 143 060.
Вторая ракетка мира Кар. Плишкова вышла в финал крупного турнира в Чжэнчжоу
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