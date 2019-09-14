Бенчич: моей ноге нужен отдых

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала, почему решила сняться с турнира в Осаке (Япония).



«Жаль, что не сыграю на турнире в Осаке в этом сезоне. Мне всегда нравилось выступать в Японии, тут замечательные болельщики. Но ноге перед началом азиатской серии турниров нужен отдых. Буду с нетерпением ждать возвращения в Осаку в 2020 году», — цитирует Бенчич Tennis 365.



Напомним, турнир в Осаке также пропустит победительница Открытого чемпионата США канадка Бьянка Андрееску.



Действующей чемпионкой Toray Pan Pacific Open является чешка Каролина Плишкова. В прошлогоднем финале она обыграла Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:4. В этом сезоне соревнования пройдут с 16 по 22 сентября. В основной сетке турнира выступят две россиянки – Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.