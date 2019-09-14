Бенчич: моей ноге нужен отдых

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала, почему решила сняться с турнира в Осаке (Япония).
«Жаль, что не сыграю на турнире в Осаке в этом сезоне. Мне всегда нравилось выступать в Японии, тут замечательные болельщики. Но ноге перед началом азиатской серии турниров нужен отдых. Буду с нетерпением ждать возвращения в Осаку в 2020 году», — цитирует Бенчич Tennis 365.
Напомним, турнир в Осаке также пропустит победительница Открытого чемпионата США канадка Бьянка Андрееску.
Действующей чемпионкой Toray Pan Pacific Open является чешка Каролина Плишкова. В прошлогоднем финале она обыграла Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:4. В этом сезоне соревнования пройдут с 16 по 22 сентября. В основной сетке турнира выступят две россиянки – Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.
- 14 сентября 2019
-
18:03
-
17:33
-
17:12
-
16:25
-
15:41
-
14:58
-
14:14
-
13:32
-
12:58
-
12:15
-
11:19
-
11:06
-
10:39
-
09:56
-
08:48
-
00:21
- 13 сентября 2019
-
23:48
-
23:04
-
22:29
-
21:49
-
21:19
-
20:55
-
20:05
-
18:34
-
18:20
-
18:10
-
17:30
-
17:12
-
14:35
-
13:18
-
13:09
-
12:07
-
10:58
-
09:55
-
09:28