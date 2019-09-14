Финалист «Ролан Гаррос» — 2019 Тим уступил 163-й ракетке мира на Кубке Дэвиса

Пятая ракетка планеты австриец Доминик Тим сенсационно уступил 163-му номеру мирового рейтинга Эмилю Руусувуори в матче Кубка Дэвиса со счётом 3:6, 2:6.



Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Финалист «Ролан Гаррос» — 2019 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 5. На счету представителя Финляндии 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



Руусувуори одержал вторую победу в двух матчах противостояния с австрийцами. Ранее он переиграл Себастьяна Офнера со счётом 6:3, 6:4. Тим также выиграл свой первый поединок, одолев Патрика Никласа-Салминена – 6:3, 6:4.

Финляндия ведёт в счёте – 2-1. Если Никлас-Салминен обыграет австрийца Денниса Новака, то скандинавы досрочно одержат победу в матче.