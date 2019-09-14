Корретха: между фанатами Надаля и Федерера слишком много ненависти

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха поделился мыслями о противостоянии испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера, отметив, что их болельщики испытывают друг к другу «слишком много ненависти».



«Я вижу, что в социальных сетях существует проблема в отношениях между поклонниками Надаля и Федерера. Если один из теннисистов проигрывает, фанаты другого счастливы. Нужно наслаждаться обоими парнями. Вы должны быть поклонниками и Надаля, и Федерера, даже если один вам нравится больше, чем другой», — приводит слова Корретхи Tennis World USA.



Напомним, Надаль стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Федерер остановился на стадии четвертьфинала US Open, уступив болгарину Григору Димитрову — 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6.

