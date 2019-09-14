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Донской – Кузнецову: дружба дружбой, но если делаю чушь на корте, наори на меня

Донской – Кузнецову: дружба дружбой, но если делаю чушь на корте, наори на меня
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Евгений Донской поделился мыслями о начале работы с чемпионом юниорского Уимблдона-2009 и бывшим игроком топ-40 Андреем Кузнецовым.

Как решили начать сотрудничество? Мне в голову давно пришла эта идея, точнее, когда мы с Борисом Львовичем Собкиным прервали работу. У нас остались с ним отличные отношения, и он всегда готов со мной работать. А с Андреем получилось так, что я часто приглашал его на свои тренировки. У него много знаний, и я знаю, что в некоторых моментах, где у меня «плохо», у него – «хорошо», я часто его спрашивал обо всём, он мне подсказывал. И я решил попробовать тренироваться с ним, я думаю, мне это поможет.

Мы две недели занимались, и это действительно принесло свои плоды. За две недели невозможно сделать что-то невероятное, но я себя увереннее чувствую во многих аспектах.

Как Кузнецов в роли тренера-консультанта? Пока справляется отлично! Удаётся ли откосить от упражнений по дружбе? Нет. Я ему сразу сегодня сказал, что дружба дружбой — мы с ним лучшие друзья — но если я на корте какую-то чушь делаю, ты на меня наори или ещё что-нибудь делай. Он, правда, такой человек, никогда не станет кричать, что бы ни произошло», — приводит слова Донского пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге.

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