Маррей: будет сложно выходить на матч с топ-3 и понимать, что у меня нет шансов

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей, пытающийся вернуться на прежний уровень после операции на бедре и последующей реабилитации, поделился мыслями о своём соперничестве с «Большой тройкой», в которую входят серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.



«В течение многих лет я соревновался с ними, хотя и не побеждал каждый раз. Я проиграл больше матчей, чем выиграл, но всегда выходил на корт, чувствуя, что могу одержать победу.



Не знаю, получу ли удовольствие от выхода на корт против них, зная, что я проиграю, или чувствуя, что у меня нет шансов. Вероятно, психологически это будет довольно сложно для меня. Но, может быть, через четыре или пять месяцев я смогу достичь своего уровня.



Мне нужно быть терпеливым и не ожидать от себя многого слишком рано. Но с точки зрения того, как я бью по мячу на тренировке, все навыки остались. Мне просто нужно немного поправиться, и, надеюсь, со временем я стану быстрее. Думаю, что так и будет», — приводит слова Маррея Tennis 365.