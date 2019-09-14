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Шесть россиян узнали своих соперников по квалификации турнира в Санкт-Петербурге

Шесть россиян узнали своих соперников по квалификации турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Состоялась жеребьёвка квалификационных соревнований за право принять участие в основной сетке турнира в Санкт-Петербурге в мужском одиночном разряде. Соперников по первому раунду узнали шесть представителей России.

Седьмой сеяный квалификации Алексей Ватутин начнёт соревнования матчем с представителем Казахстана Александром Недовесовым. Евгению Карловскому, который также сыграет в парном турнире вместе с Андреем Рублёвым, в соперники достался чех Лукаш Росол (5).

268-я ракетка мира Аслан Карацев сыграет с первым сеяным боснийцем Дамиром Джумхуром, а Роман Сафиуллин – с сербом Виктором Троицки (6). Оппонентами Евгения Тюрнева и Александра Василенко, получивших уайлд-кард от организаторов, станут белорус Илья Ивашко (4) и итальянец Маттео Виола (8) соответственно.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 16 по 22 сентября.

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