Кирьос высмеял фанатов, просивших извиниться за удар мячом в Надаля на Уимблдоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался об инциденте, произошедшем в матче второго круга Уимблдона-2019 с испанцем Рафаэлем Надалем (3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (3:7)).
Спортсмен вспомнил об этом эпизоде, после того как в официальном аккаунте ATP в «Твиттере» был выложен фрагмент матча между чилийцем Фернандо Гонсалесом и чехом Радеком Штепанеком на турнире в Майами в 2009 году. В одном из розыгрышей теннисист из Чили со всей силы пробил точно в тело сопернику, после чего не извинился.
Кирьос в ответ на это написал в своём «твиттере»: «Ха-ха, а люди ещё хотят, чтобы я извинился, когда пробил в Рафу. Боже мой, этот спорт слишком мягкий. Никаких извинений от Гонзо».
Напомним, во время матча с Надалем Кирьос направил мяч в тело испанцу. Австралиец признался, что сделал это специально и целился сопернику в грудь. Извиняться Кирьос отказался.
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