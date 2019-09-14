Надаль рассказал, почему не считает победу над Медведевым самой важной в карьере

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата США со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4, а также рассказал, какой поединок считает особенным.



«Постепенно восстанавливаюсь умственно и физически. Я был очень эмоциональным из-за многих факторов: адреналина, физических и умственных усилий, энергии людей. Это был один из самых значимых и утомительных матчей, которые я когда-либо играл.



Матч с Медведевым – самый важный финал в карьере? Нет. Финал Уимблдона-2008 оказал большее влияние на карьеру и является для меня очень значимым. Есть и другие финалы, которые были важнее этого, но та встреча — эмоциональный предел», — приводит слова Надаля Tennis World USA.



В финале Уимблдона-2008 Надаль одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7.