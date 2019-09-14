Глава благотворительного фонда Федерера: Роджер хочет помочь детям. Это не пиар

Джанин Гендель, генеральный директор благотворительного фонда Роджера Федерера, поделилась мнением о швейцарском теннисисте, отметив, что все его действия направлены на помощь нуждающимся, а не на продвижение самого себя в глазах общественности.



«Пиар? Роджер на самом деле стремится улучшить жизнь детей, расширить их возможности. Достаточно взглянуть на видео его приезда в Африку, когда он посещал дома для бедных и оставался с детьми в школах. Это говорит само за себя. Видео показывает настоящего Федерера, демонстрирует, какой он человек.



Роджер — скромный, открытый человек, способный учиться и действительно желающий сделать всё возможное. Этого не добиться, если не пытаться улучшить себя, не задавать себе вопросы, не учиться», — приводит слова главы фонда Tennis World USA.