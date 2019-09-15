Шарапова и Возняцки провели выставочный матч в США

Россиянка Мария Шарапова и датская теннисистка Каролина Возняцки провели выставочную встречу в Гринбрире (Западная Вирджиния, США).



32-летняя уроженка Нягани проиграла сопернице в двух сетах со счётом 6:7, 2:6.



Кроме того, Шарапова и Возняцки в миксте сыграли с братьями Брайанами.



Мария не играла с конца августа после того, как уступила американке Серене Уильямс в первом круге US Open. На текущий момент Шарапова занимает 135-е место в рейтинге WTA. Возняцки является 17-й ракеткой мира.



Следующим турниром, в котором россиянка примет участие, станут соревнования в Линце (Австрия). Матчи пройдут с 7 по 13 октября.



Напомним, Шарапова выиграла титул в Линце в 2006 году и с тех пор не выступала на этом турнире.