Шарапова и Возняцки провели выставочный матч в США
Россиянка Мария Шарапова и датская теннисистка Каролина Возняцки провели выставочную встречу в Гринбрире (Западная Вирджиния, США).
32-летняя уроженка Нягани проиграла сопернице в двух сетах со счётом 6:7, 2:6.
Кроме того, Шарапова и Возняцки в миксте сыграли с братьями Брайанами.
Мария не играла с конца августа после того, как уступила американке Серене Уильямс в первом круге US Open. На текущий момент Шарапова занимает 135-е место в рейтинге WTA. Возняцки является 17-й ракеткой мира.
Следующим турниром, в котором россиянка примет участие, станут соревнования в Линце (Австрия). Матчи пройдут с 7 по 13 октября.
Напомним, Шарапова выиграла титул в Линце в 2006 году и с тех пор не выступала на этом турнире.
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