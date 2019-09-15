Определились соперницы Свитолиной, Кузнецовой и Блинковой на турнире в Гуанчжоу

Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Гуанчжоу (Китай), который состоится с 16 по 22 сентября. В основной сетке соревнований выступят две россиянки.



Финалистка турнира в Цинциннати Светлана Кузнецова, получившая уайлд-кард от организаторов, в первом круге сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич. Соперницей Анны Блинковой на старте турнира станет испанка Сара Соррибес-Тормо.



Первая сеяная соревнований украинка Элина Свитолина встретится с Ребеккой Петерсон из Швеции. Второй номер посева получила китаянка Ван Цян. Она сыграет с соотечественницей Пэн Шуай (WC). Американка Софья Кенин, посеянная на соревнованиях под третьим номером, получила в соперницы немку Лауру Зигемунд.

Полную сетку турнира можно посмотреть на «Чемпионате» (сетка заполняется).

Действующей чемпионкой турнира в Гуанчжоу является Ван Цян. В финале прошлогоднего розыгрыша китаянка обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву – 6:1, 6:2.