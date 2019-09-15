Надаль: Медведев – лучший теннисист нового поколения

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высоко оценил перспективы российского теннисиста Даниила Медведева, который уступил испанцу в пятисетовом финальном матче Открытого чемпионата США со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
«Является ли Медведев лучшим игроком нового поколения? На данный момент да. Я не знаю, что произойдёт в будущем. Медведев находится на четвёртом месте мирового рейтинга, его летняя кампания едва ли могла сложиться ещё лучше. Но есть много молодых парней. Тот, у кого будет возможность развиваться и совершенствоваться больше всего, получит шанс бороться за самые высокие места в следующие шесть-девять лет», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
Напомним, Медведев дошёл до финала на четырёх североамериканских турнирах подряд, из которых выиграл один – «Мастерс» в Цинциннати (США).
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