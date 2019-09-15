Пятая ракетка мира Тим: чувствую себя хуже, чем раньше

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение от 163-й ракетки мира Эмиля Руусувуори в матче Кубке Дэвиса. Пятая ракетка мира проиграл со счётом 3:6, 2:6.
«Думал, что преодолел трудности и смогу сыграть лучше. Однако я не готов на сто процентов. Надо смириться с тем, что пока всё не так, как раньше. Из-за проблем со здоровьем требуется время, чтобы вновь выйти на свой уровень.
Я здоров, но физически ещё не готов играть безупречно. Неприятно это осознавать. Чувствую себя хуже, чем раньше в ходе сезона. Надеюсь поскорее набрать оптимальную форму», — приводит слова Тима Sky Sport Austria.
Напомним, Руусувуори одержал вторую победу в двух матчах противостояния с австрийцами. Ранее он переиграл Себастьяна Офнера со счётом 6:3, 6:4. Тим также выиграл первый поединок, одолев Патрика Никласа-Салминена – 6:3, 6:4.
- 15 сентября 2019
-
13:08
-
12:30
-
12:20
-
12:11
-
11:00
-
10:48
-
10:39
-
09:43
-
09:30
- 14 сентября 2019
-
23:34
-
22:42
-
21:55
-
21:41
-
20:54
-
20:26
-
20:13
-
19:39
-
19:18
-
18:52
-
18:29
-
18:03
-
17:33
-
17:12
-
16:25
-
15:41
-
14:58
-
14:14
-
13:32
-
12:58
-
12:15
-
11:19
-
11:06
-
10:39
-
09:56
-
08:48