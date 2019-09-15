Пятая ракетка мира Тим: чувствую себя хуже, чем раньше

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение от 163-й ракетки мира Эмиля Руусувуори в матче Кубке Дэвиса. Пятая ракетка мира проиграл со счётом 3:6, 2:6.



«Думал, что преодолел трудности и смогу сыграть лучше. Однако я не готов на сто процентов. Надо смириться с тем, что пока всё не так, как раньше. Из-за проблем со здоровьем требуется время, чтобы вновь выйти на свой уровень.



Я здоров, но физически ещё не готов играть безупречно. Неприятно это осознавать. Чувствую себя хуже, чем раньше в ходе сезона. Надеюсь поскорее набрать оптимальную форму», — приводит слова Тима Sky Sport Austria.



Напомним, Руусувуори одержал вторую победу в двух матчах противостояния с австрийцами. Ранее он переиграл Себастьяна Офнера со счётом 6:3, 6:4. Тим также выиграл первый поединок, одолев Патрика Никласа-Салминена – 6:3, 6:4.