Циципас: не планирую возвращаться в соцсети. Я доволен тем, как идут дела

Седьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас поделился впечатлениями от выступления за национальную команду в матчах Кубка Дэвиса, а также прокомментировал отказ от социальных сетей.



«Какие ощущения от Кубка Дэвиса? Это совершенно другое чувство. Я выступаю за команду. Хотел бы сыграть в Кубке Дэвиса ещё больше. Мы приложили столько усилий, чтобы выйти в плей-офф. Нам нужно продолжать.



Приятно играть за команду. Нервничаешь абсолютно по-иному. Когда находишься на корте, чувствуешь, что тебе нечего терять, и играешь свободно. Не борешься за очки или деньги. В этом его особенность. Я действительно хочу помочь сборной. Думаю, у нас всё получится.



Могу ли я передумать и вернуться в соцсети? У меня сейчас нет таких мыслей. Во первых, я заключил сделку с собой. К тому же до сих пор я доволен, как идут дела. В настоящее время не хочу снова быть в социальных сетях», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.

Циципас из-за стресса решил отказаться от социальных сетей