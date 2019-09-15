Циципас: не планирую возвращаться в соцсети. Я доволен тем, как идут дела

Седьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас поделился впечатлениями от выступления за национальную команду в матчах Кубка Дэвиса, а также прокомментировал отказ от социальных сетей.
«Какие ощущения от Кубка Дэвиса? Это совершенно другое чувство. Я выступаю за команду. Хотел бы сыграть в Кубке Дэвиса ещё больше. Мы приложили столько усилий, чтобы выйти в плей-офф. Нам нужно продолжать.
Приятно играть за команду. Нервничаешь абсолютно по-иному. Когда находишься на корте, чувствуешь, что тебе нечего терять, и играешь свободно. Не борешься за очки или деньги. В этом его особенность. Я действительно хочу помочь сборной. Думаю, у нас всё получится.
Могу ли я передумать и вернуться в соцсети? У меня сейчас нет таких мыслей. Во первых, я заключил сделку с собой. К тому же до сих пор я доволен, как идут дела. В настоящее время не хочу снова быть в социальных сетях», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.
- 15 сентября 2019
-
13:08
-
12:30
-
12:20
-
12:11
-
11:00
-
10:48
-
10:39
-
09:43
-
09:30
- 14 сентября 2019
-
23:34
-
22:42
-
21:55
-
21:41
-
20:54
-
20:26
-
20:13
-
19:39
-
19:18
-
18:52
-
18:29
-
18:03
-
17:33
-
17:12
-
16:25
-
15:41
-
14:58
-
14:14
-
13:32
-
12:58
-
12:15
-
11:19
-
11:06
-
10:39
-
09:56
-
08:48