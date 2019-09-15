Вавринка отказался от участия в турнире в Санкт-Петербурге

Бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка не выступит на турнире в Санкт-Петербурге, который пройдёт с16 по 22 сентября. Трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» в основной сетке соревнований заменит итальянец Сальваторе Карузо. Об этом сообщает пресс-служба ATP.
Стоит отметить, что ранее теннисист отказался от участия в организованном Роджером Федерером Кубке Лейвера в Женеве (Швейцария) ради выступления в России, поскольку соревнования проходят в одно время. Вавринка выходил в финал турнира в Санкт-Петербурге в 2016 году. Тогда он уступил немцу Александру Звереву — 2:6, 6:3, 5:7
Не сыграет на турнире в Санкт-Петербурге и представитель Сербии Ласло Джере, занимающий 40-ю строчку мирового рейтинга. Его место в основной сетки соревнований займёт лаки-лузер. Кто именно окажется этим теннисистом, определится в результате жеребьёвки.
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