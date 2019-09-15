Карловский не выступит в основной сетке турнира в Санкт-Петербурге

На старте квалификации турнира в Санкт-Петербурге россиянин Евгений Карловский в трёх сетах проиграл Лукашу Росолу из Чехии со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты.



Следующим соперником Росола станет Дамир Джумхур. Босниец в первом раунде отбора взял верх над россиянином Асланом Карацевым – 6:3, 7:6 (7:5). Спортсмены провели на корте 1 час 31 минуту.



Также завершил борьбу в квалификации российский теннисист Александр Василенко, который в трёх партиях уступил итальянцу Маттео Виоле со счётом 2:6, 7:5, 2:6. Матч продолжался 2 часа 10 минут.



Турнир в Санкт-Петербурге состоится с 16 по 22 сентября. Ранее стало известно, что соревнования пропустят швейцарец Стэн Вавринка, серб Ласло Джере и чех Томаш Бердых.