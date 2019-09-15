Кар. Плишкова обыграла Мартич и завоевала титул в Чжэнчжоу

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Чжэнчжоу (Китай) под первым номером, одержала победу в финале соревнований. Она в двух сетах взяла верх над представительницей Хорватии Петрой Мартич (7) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.



27-летняя уроженка Лоуни выполнила 7 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. В активе Мартич 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.



Напомним, в рейтинге WTA Плишкова располагается на второй позиции, Мартич занимает 23-е место.



Плишкова получит за победу $ 267 900 призовых, финалистке достанется $ 143 060. Чешская теннисистка выиграла 15-й титул в одиночном разряде.