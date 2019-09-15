Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уотфорд» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кар. Плишкова обыграла Мартич и завоевала титул в Чжэнчжоу

Кар. Плишкова обыграла Мартич и завоевала титул в Чжэнчжоу
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Чжэнчжоу (Китай) под первым номером, одержала победу в финале соревнований. Она в двух сетах взяла верх над представительницей Хорватии Петрой Мартич (7) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

27-летняя уроженка Лоуни выполнила 7 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. В активе Мартич 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

Напомним, в рейтинге WTA Плишкова располагается на второй позиции, Мартич занимает 23-е место.

Плишкова получит за победу $ 267 900 призовых, финалистке достанется $ 143 060. Чешская теннисистка выиграла 15-й титул в одиночном разряде.

Чжэнчжоу. Финал
15 сентября 2019, воскресенье. 14:45 МСК
Каролина Плишкова
2
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Петра Мартич
23
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент