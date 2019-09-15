Медведев — о популярности: важно оставаться тем же человеком с близкими

Российский теннисист Даниил Медведев, который после финала US Open стал четвёртой ракеткой мира, рассказал, как справляется с обрушившейся на него популярностью.

«Насчёт обрушившейся популярности… Естественно, она обрушилась, нет смысла скрывать или врать, что ничего этого нет. Но для меня самое главное с близкими людьми в жизни оставаться тем же человеком, каким я был. Это самое главное. Всё равно вы меня видите здесь, вы видите меня таким. Но я другой человек в жизни. Важно оставаться там тем же человеком, каким ты был до этого с семьей. Тогда это поможет и на том же теннисном корте, потому что ты будешь знать, что тебя эта слава и популярность не изменили», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге.

Также Медведев рассказал, на каких турнирах планирует выступить до конца сезона-2019.

«Я могу сказать, что в принципе планирую сыграть все турниры, на которые я заявлен — Санкт-Петербург, два сильных китайских турнира в Пекине и Шанхае… В Москве я заявлен на Кубке Кремля – хочу сыграть. В Вене и Париже – тоже, чтобы быть готовым к закрытому хардовому сезону. В зависимости от результатов и физического состояния это всё может быть скорректировано. Но пока план таков», — сказал Медведев.