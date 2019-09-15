Медведев: не играл в теннис неделю. С финала US Open

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих задачах на турнир категории АТР 250 в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 15 по 22 сентября.



«Я не играл в теннис неделю. В прошлое воскресенье был финал, сегодня я в первый раз тренировался после того самого финала. В любом случае я читал новости, смотрел разные видео на теннисную тему, поэтому ракетку теннисную я видел, но старался видеть её как можно меньше. В Черногории мы с женой были три дня. Прилетели утром в среду и улетели в субботу. И вот вчера вечером я уже был здесь.

Для меня всегда первейшая задача – побеждать в каждом матче, в котором я играю. Естественно, очень хочется на родине для начала хотя бы попасть в финал, а потом и постараться выиграть турнир. Я всегда любил играть в России, все мои первые лучшие результаты были в России. Я помню, здесь, в Санкт-Петербурге, несколько лет назад прошёл квалификацию, потом прошёл первый круг основы, обыграв Бублика, и проиграл Александру Звереву в матче, в котором в принципе мог бы взять хотя бы один сет, это точно. Как я говорил, обожаю играть в России. Надеюсь, будет большая поддержка, много зрителей, и надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Медведев оценил сетку соревнований. Как первый сеяный, Даниил начнёт турнир со второго круга, где может встретиться с соотечественником Евгением Донским (WC). В четвертьфинале Медведев также может сыграть с россиянином – пятой ракеткой соревнований Андреем Рублёвым.

«Это непростая сетка, но, надеюсь, интересная для зрителей — не только тех, кто на стадионе, но и для телезрителей. Мне главное успеть набрать форму. Думаю, я с этим справлюсь. Посмотрим в первом круге, смогу я это сделать или нет», — сказал Медведев.