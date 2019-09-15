Медведев объяснил, почему футболисты сборной были сонными в матче с Казахстаном

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему футболисты сборной России сонными ходили по полю в матче с Казахстаном (1:0).

Финальный матч Медведева с испанцем Рафаэлем Надалем на US open завершился 9 сентября около 4 часов утра по московскому времени, а вечером российские футболисты в отборе на Евро-2020 играли с командой Казахстана.

«Я получил очень много сообщений в «Инстаграме» от русских спортсменов, которыми сам восхищался раньше. Писали, что я красавец, поздравляли с крутым выступлением. Не хочу называть имена. Было много футболистов. Один из них на следующий день даже написал, что вся сборная смотрела мой матч и на следующий день все ходили сонные. Они выиграли 1:0, а забил Марио Фернандес. Я спрашиваю: «Только он спал?» Мне ответили: «Ну, так он же бразилец!» — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».