Кар. Плишкова стала первой теннисисткой, выигравшей четыре титула в 2019 году

Вторая ракетка мира, представительница Чехии Каролина Плишкова, стала первой теннисисткой в 2019 году, которой удалось выиграть четыре титула. Плишкова одержала победы на турнирах в Брисбене, Риме, Истбурне и Чжэнчжоу.

Сама 27-летняя Плишкова также никогда ранее не выигрывала четыре титула за один сезон. Лучшим достижением чешской теннисистки были три титула, завоёванные в 2017 году (Истбурн, Доха, Брисбен). С 2015 года ни одна теннисистка не выигрывала более пяти титулов за один сезон.

В 2017 году Плишкова была первой ракеткой мира. В обновлённом рейтинге WTA она останется второй, но отставание от австралийки Эшли Барти сократится до 86 очков.

В финале турнира в Чжэнчжоу Плишкова (1) одержала победу над Петрой Мартич (7) со счётом 6:3, 6:2. Титул стал для Плишковой 15-м в карьере в одиночном разряде.