Собкин: Медведев уже доказал, что лимитов для него не существует

Тренер Борис Собкин, известный по работе с российским теннисистом Михаилом Южным, рассказал о перспективах выступления четвёртой ракетки мира Даниила Медведева на турнире в Санкт-Петербурге.
«Думаю, Даниил сам не знает, в каком он состоянии после четырёх финалов подряд. За 40 дней он провёл 23 матча — это очень тяжёлая нагрузка. По своему опыту знаю, что такая длительная серия матчей может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Не хочу каркать и надеюсь, что обойдётся. Но прогнозировать, сможет ли он выиграть в Санкт-Петербурге, я не берусь. Впрочем, он уже доказал, что лимитов для него не существует», — приводят слова Собкина «Известия».
Как первый сеяный, Даниил начнёт турнир со второго круга, где может встретиться с соотечественником Евгением Донским (WC). В четвертьфинале Медведев также может сыграть с россиянином – пятой ракеткой соревнований Андреем Рублёвым.
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