Источник: у Кирьоса романтические отношения с Калинской

Скандальный теннисист Ник Кирьос встречается с 20-летней Анной Калинской, сообщает Tennis World USA.



По сведениям источника, австралиец постоянно комментирует сообщения Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне, на котором россиянка выполнила несколько подач с руки в стиле Кирьоса. Позже она рассказала, что на это её вдохновил 24-летний австралиец греческого происхождения. Кроме того, Кирьос присутствовал на матче Калинской на Открытом чемпионате США в парном разряде и назвал своей любимой теннисисткой.



Кирьос занимает 27-ю позицию в рейтинге ATP. Калинская — 113-я в рейтинге WTA. В первом круге US Open Анна сенсационно победила американку Слоан Стивенс, выигравшей турнир в 2017 году.



Ранее Кирьос встречался с уроженкой Хорватии Донной Векич и её соотечественницей Айлой Томлянович.

Кирьос назвал россиянку Калинскую своей любимой теннисисткой