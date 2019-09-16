Кудерметова поднялась на 46-ю строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 16 сентября российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на 46-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 16 сентября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6501.

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6415.

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5131.

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4846.

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835.

6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4803.

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4326.

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325.

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935.

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.

...

39 (39). Екатерина Александрова (Россия) — 1333.

40 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1270.

41 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1240...

46 (48). Вероника Кудерметова (Россия) — 1154...

56 (54). Маргарита Гаспарян (Россия) — 1029...

65 (65). Светлана Кузнецова (Россия) — 936...

75 (72). Анастасия Потапова (Россия) — 844.

76 (73). Анна Блинкова (Россия) — 837.

97 (97). Наталья Вихлянцева (Россия) — 630.