Александрова и Гаспарян победили на старте турнира в Сеуле

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под вторым номером, в первом круге обыграла представительницу Бельгии Гретье Миннен, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.
Екатерина 9 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Александрова поспорит с победительницей поединка Кристина Плишкова (Чехия) — Чой Чжи Хи (Южная Корея, WC).
Россиянка Маргарита Гаспарян (7) обыграла немку Татьяну Марию со счётом 7:5, 6:4 и встретится либо с чешкой Денисой Аллертовой, либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс.
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