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Александрова и Гаспарян победили на старте турнира в Сеуле

Александрова и Гаспарян победили на старте турнира в Сеуле
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под вторым номером, в первом круге обыграла представительницу Бельгии Гретье Миннен, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Екатерина 9 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Александрова поспорит с победительницей поединка Кристина Плишкова (Чехия) — Чой Чжи Хи (Южная Корея, WC).

Россиянка Маргарита Гаспарян (7) обыграла немку Татьяну Марию со счётом 7:5, 6:4 и встретится либо с чешкой Денисой Аллертовой, либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Сеул. 1-й круг
16 сентября 2019, понедельник. 06:00 МСК
Гретье Миннен
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Сеул. 1-й круг
16 сентября 2019, понедельник. 06:00 МСК
Маргарита Гаспарян
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Татьяна Мария
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Гаспарян сыграет с Марией в Сеуле, Александрова — с победительницей квалификации
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