Ватутин опустился на 12 строчек в рейтинге ATP, Медведев — четвёртый

В обновлённом рейтинге ATP от 16 сентября россиянин Алексей Ватутин опустился на 197-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Первой ракеткой мира является представитель Сербии Новак Джокович.
Рейтинг ATP. 16 сентября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9865.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5235.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4575.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3420.
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3375.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.
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38 (38). Андрей Рублёв (Россия) — 1236...
118 (118). Евгений Донской (Россия) — 468...
197 (185). Алексей Ватутин (Россия) — 248.
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