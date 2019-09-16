Джокович вышел на 4-е место по количеству недель, проведённых во главе рейтинга

Серб Новак Джокович обошёл легендарного американца Джимми Коннорса в списке теннисистов, которые провели наибольшее количество недель на первой строчке рейтинга АТР. Текущая неделя будет 269-й для Джоковича, тогда как Коннорс может похвастать лишь 268 неделями.

Соответствующий список, который уверенно возглавляет Роджер Федерер, выглядит следующим образом:

1. Роджер Федерер (Швейцария) — 310

2. Пит Сампрас (США) — 286

3. Иван Лендл (США) — 270

4. Новак Джокович (Сербия) — 269

5. Джимми Коннорс (США) — 268

6. Рафаэль Надаль (Испания) — 196.

В обновлённом рейтинге АТР Джокович опережает Рафаэля Надаля на 640 очков. Тем не менее уже в ближайшее время лидер может смениться — сербский теннисист испытывает проблемы с плечом, которые могут повлечь за собой операцию.