Джокович вышел на 4-е место по количеству недель, проведённых во главе рейтинга

Серб Новак Джокович обошёл легендарного американца Джимми Коннорса в списке теннисистов, которые провели наибольшее количество недель на первой строчке рейтинга АТР. Текущая неделя будет 269-й для Джоковича, тогда как Коннорс может похвастать лишь 268 неделями.
Соответствующий список, который уверенно возглавляет Роджер Федерер, выглядит следующим образом:
1. Роджер Федерер (Швейцария) — 310
2. Пит Сампрас (США) — 286
3. Иван Лендл (США) — 270
4. Новак Джокович (Сербия) — 269
5. Джимми Коннорс (США) — 268
6. Рафаэль Надаль (Испания) — 196.
В обновлённом рейтинге АТР Джокович опережает Рафаэля Надаля на 640 очков. Тем не менее уже в ближайшее время лидер может смениться — сербский теннисист испытывает проблемы с плечом, которые могут повлечь за собой операцию.
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