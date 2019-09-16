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Сборная России узнала соперников на групповом этапе дебютного розыгрыша ATP Cup

Сборная России узнала соперников на групповом этапе дебютного розыгрыша ATP Cup
Теннис / ATP 0

В Сиднейском оперном театре состоялась жеребьёвка командных соревнований ATP Cup, премьера которых запланирована на январь 2020 года. На шесть групп были распределены 19 сборных, которые уже квалифицировались на турнир.

Теннисисты из России попали в группу D вместе с командами Италии и США. Третий соперник станет известен позже.

Брисбен:

Группа А: Сербия, Франция, Южная Африка, вакантно
Группа F: Германия, Греция, Австралия, Канада

Перт:

Группа B: Испания, Япония, Грузия, вакантно
Группа D: Россия, Италия, США, вакантно

Сидней:

Группа С: Швейцария, Бельгия, Великобритания, вакантно
Группа Е: Австрия, Хорватия, Аргентина, вакантно.

Первый розыгрыш ATP Cup состоится в трёх австралийских городах — Сиднее, Брисбене и Перте — в период с 3 по 12 января.

Источник: ATP Tour

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