Павлюченкова разгромила Ястремскую на старте турнира в Осаке
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова добыла уверенную победу в матче первого круга соревнований в Осаке (Япония). В двух партиях она обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую — 6:3, 6:1.
Продолжительность матча составила 57 минут. На счету Павлюченковой 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов. Ястремская отметилась 3 ошибками на подаче и оформила 1 брейк. Подач навылет 19-летняя украинка не выполнила.
Следующей соперницей российской теннисистки станет вторая ракетка турнира из Нидерландов Кики Бертенс.
Действующей чемпионкой турнира Toray Pan Pacific Open является чешка Каролина Плишкова. В прошлогоднем финале она обыграла Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:4.
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