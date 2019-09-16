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Павлюченкова разгромила Ястремскую на старте турнира в Осаке

Павлюченкова разгромила Ястремскую на старте турнира в Осаке
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова добыла уверенную победу в матче первого круга соревнований в Осаке (Япония). В двух партиях она обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую — 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 57 минут. На счету Павлюченковой 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов. Ястремская отметилась 3 ошибками на подаче и оформила 1 брейк. Подач навылет 19-летняя украинка не выполнила.

Следующей соперницей российской теннисистки станет вторая ракетка турнира из Нидерландов Кики Бертенс.

Действующей чемпионкой турнира Toray Pan Pacific Open является чешка Каролина Плишкова. В прошлогоднем финале она обыграла Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:4.

Осака. 1-й круг
16 сентября 2019, понедельник. 11:00 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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