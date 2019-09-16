Рафтер: удивлён, что Кирьоса по-прежнему не отстранили от тенниса

Экс первая ракетка мира, двукратный чемпион US Open из Австралии Патрик Рафтер прокомментировал неоднозначное поведение соотечественника Ника Кирьоса на корте.
«Честно говоря, я удивлён, что Кирьоса по-прежнему не дисквалифицировали или каким-то образом не отстранили от матчей. Со стороны кажется, что это единственное из возможных ответов на его выходки. Возможно, есть какие-то вещи, о которых мы не знаем.
То, что он привлекает своим поведением зрителей, — это другое дело. Нужно ли в таких ситуациях ставить это на первое место? Или же лучше обратиться к стандартам поведения, которые должны соблюдать теннисисты? Как думаете, что в этом случае важнее?» — цитирует Рафтера Ubi Tennis.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ник Кирьос в романтических отношениях с россиянкой Анной Калинской.
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