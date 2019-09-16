А. Медведев пояснил отказ Вавринки участвовать в турнире в Санкт-Петербурге

Генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев прокомментировал отказ от участия в соревнованиях представителя Швейцарии Стэна Вавринки.
«Вчера утром я был на тренировке «Зенита». Позвонил Вавринка. Несмотря на всё его стремление сыграть у нас, воспаление в ноге, с которым он боролся последние несколько дней, не позволяет ему прилететь.
Мы знаем, как Стэн любит этот турнир. Как он играл здесь в прошлом году, помним и его финал. Но, к сожалению, травмы… Бывает так, что с ними ничего нельзя поделать. Но он сказал, что будет у нас играть в следующем году», — цитирует Медведева официальный сайт соревнований.
Напомним, действующим чемпионом соревнований является австриец Доминик Тим. В прошлогоднем финале он обыграл Мартина Клижана — 6:3, 6:1.
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