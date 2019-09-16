Хачанов, Рублёв и Медведев встретились с Аршавиным и Кержаковым

Российские теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев, а также хорват Борна Чорич поучаствовали в челлендже с футболистом «Зенита» Малкомом и бывшими игроками сборной России Александром Кержаковым и Андреем Аршавиным.
Мероприятие было приурочено к старту турнира St.Petersburg Open и прошло на домашней арене «Зенита».
Сначала футболисты набивали на ракетке теннисные мячи, а теннисисты чеканили футбольный мяч. А в одном из конкурсов все спортсмены должны были попасть футбольным и теннисным мячами в специальную мишень, сообщает официальный сайт соревнований.
Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 16 по 22 сентября. Действующим чемпионом соревнований является австриец Доминик Тим. В прошлогоднем финале он обыграл словака Мартина Клижана — 6:3, 6:1.
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