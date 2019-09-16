Кирьос опубликовал совместное фото с Калинской

Австралиец Ник Кирьос разместил в «Инстаграме» фотографию с российской теннисисткой Анной Калинской.
«Моё лицо, когда ты ведёшь себя в своём репертуаре», — написал Кирьос.
Ранее сообщалось, что Кирьос встречается с Калинской. 24-летний австралиец постоянно комментирует сообщения 20-летней Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне, на котором россиянка выполнила несколько подач с руки в стиле Кирьоса. Позже она рассказала, что на это её вдохновил Ник.
Кроме того, Кирьос присутствовал на матче Калинской на Открытом чемпионате США в парном разряде и назвал своей любимой теннисисткой.
Кирьос занимает 27-ю позицию в рейтинге ATP. Калинская — 113-я в рейтинге WTA. В первом круге US Open Анна сенсационно победила американку Слоан Стивенс.
Ранее Кирьос встречался с уроженкой Хорватии Донной Векич и австралийкой Айлой Томлянович.
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