Кирьос опубликовал совместное фото с Калинской

Австралиец Ник Кирьос разместил в «Инстаграме» фотографию с российской теннисисткой Анной Калинской.

«Моё лицо, когда ты ведёшь себя в своём репертуаре», — написал Кирьос.

Ранее сообщалось, что Кирьос встречается с Калинской. 24-летний австралиец постоянно комментирует сообщения 20-летней Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне, на котором россиянка выполнила несколько подач с руки в стиле Кирьоса. Позже она рассказала, что на это её вдохновил Ник.

Кроме того, Кирьос присутствовал на матче Калинской на Открытом чемпионате США в парном разряде и назвал своей любимой теннисисткой.



Кирьос занимает 27-ю позицию в рейтинге ATP. Калинская — 113-я в рейтинге WTA. В первом круге US Open Анна сенсационно победила американку Слоан Стивенс.

Ранее Кирьос встречался с уроженкой Хорватии Донной Векич и австралийкой Айлой Томлянович.