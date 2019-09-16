Герасимов: в 2019 году хочу пробиться в топ-100 рейтинга ATP

Российский теннисист Егор Герасимов, успешно преодолевший квалификацию турнира в Санкт-Петербурге, рассказал о планах на будущее.
В первом круге соревнований Герасимов встретится с представителем Чехии Лукашем Росолом.
«Очень хочу в этом году пробиться в первую сотню. Чем дальше я пройду здесь, в Санкт-Петербурге, тем больше очков наберу и тем ближе к топ-100 подберусь.
Игра с Лукашем Росолом в первом круге? Не знаю, какие ещё были варианты. Рублёв? Играть против него на его кортах не лучше, чем с Росолом. С чехом мы встречались раз пять, и это всегда были очень сложные матчи. Никогда не было легко. Он хороший теннисист, выигрывал турниры ATP, долгое время стоял в топ-50 рейтинга. Будет непростой матч", — цитирует Герасимова официальный сайт турнира.
Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 16 по 22 сентября.
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