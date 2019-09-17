Касаткина проиграла Кис на старте турнира в Осаке, Флинк обыграла Хибино

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг турнира в Осаке (Япония), проиграв представительнице США Мэдисон Кис, посеянной под пятым номером, со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Касаткина 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Кис поспорит с Зариной Дияс (Q) из Казахстана.

Россиянка Варвара Флинк (Q) вышла во второй круг, обыграв японку Нао Хибино (WC) со счётом 6:4, 7:5. Её следующей соперницей будет победительница поединка Юлия Путинцева (Казахстан) — Катаржина Кава (Польша, LL).

Турнир завершится 22 сентября.

