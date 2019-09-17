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Касаткина проиграла Кис на старте турнира в Осаке, Флинк обыграла Хибино

Касаткина проиграла Кис на старте турнира в Осаке, Флинк обыграла Хибино
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг турнира в Осаке (Япония), проиграв представительнице США Мэдисон Кис, посеянной под пятым номером, со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Касаткина 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Кис поспорит с Зариной Дияс (Q) из Казахстана.

Россиянка Варвара Флинк (Q) вышла во второй круг, обыграв японку Нао Хибино (WC) со счётом 6:4, 7:5. Её следующей соперницей будет победительница поединка Юлия Путинцева (Казахстан) — Катаржина Кава (Польша, LL).

Турнир завершится 22 сентября.

Осака. 1-й круг
17 сентября 2019, вторник. 05:00 МСК
Мэдисон Кис
16
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Дарья Касаткина
40
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Осака. 1-й круг
17 сентября 2019, вторник. 06:45 МСК
Нао Хибино
87
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Варвара Флинк
149
Россия
Варвара Флинк
В. Флинк
Определились соперницы Касаткиной и Павлюченковой на турнире в Осаке
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