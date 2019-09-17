Потапова с победы стартовала на турнире в Сеуле
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Сеуле (Южная Корея), обыграв хозяйку кортов Хан На Лэ, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.
Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Потапова поспорит с представительницей Польши Магдой Линетт, посеянной под четвёртым номером.
В 2018 году победительницей турнира в Сеуле стала голландская теннисистка Кики Бертенс. В финале она одолела австралийку Айлу Томлянович со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.
Сеул. 1-й круг
17 сентября 2019, вторник. 06:00 МСК
75
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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159
Хан На Лэ
Х. Лэ
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