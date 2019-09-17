Чемпионка US Open Андрееску признана лучшей теннисисткой августа

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования за лучшего игрока августа. Приз достался канадской теннисистке Бьянке Андрееску.



На награду также претендовали американки Серена Уильямс и Мэдисон Кис. Напомним, 38-летняя Серена добралась до финала соревнований категории Premier в Торонто (Канада), который, впрочем, не сумела завершить из-за травмы. Кис, в свою очередь, выиграла турнир аналогичного статуса в Цинциннати (США).



Интересно, что 19-летняя Андрееску была номинирована за победу на домашнем турнире в Торонто. Поскольку Открытый чемпионат США канадка выиграла уже в сентябре, стоит ждать её и в списке номинантов через месяц.



В обновлённом рейтинге WTA от 16 сентября канадка занимает пятое место.