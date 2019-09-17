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Чемпионка US Open Андрееску признана лучшей теннисисткой августа

Чемпионка US Open Андрееску признана лучшей теннисисткой августа
Теннис / WTA 0

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования за лучшего игрока августа. Приз достался канадской теннисистке Бьянке Андрееску.

На награду также претендовали американки Серена Уильямс и Мэдисон Кис. Напомним, 38-летняя Серена добралась до финала соревнований категории Premier в Торонто (Канада), который, впрочем, не сумела завершить из-за травмы. Кис, в свою очередь, выиграла турнир аналогичного статуса в Цинциннати (США).

Интересно, что 19-летняя Андрееску была номинирована за победу на домашнем турнире в Торонто. Поскольку Открытый чемпионат США канадка выиграла уже в сентябре, стоит ждать её и в списке номинантов через месяц.

В обновлённом рейтинге WTA от 16 сентября канадка занимает пятое место.

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