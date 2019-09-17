Донской опустился на одну строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — 4-й

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP российский теннисист Евгений Донской опустился на 114-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на четвёртой позиции.
Чемпионская гонка ATP. 16 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7265.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5510.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4805.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 3845.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3160.
7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2350.
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 2180.
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 2160.
10 (10). Александр Зверев (Германия) — 2120.
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19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1425...
31 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1136...
114 (113). Евгений Донской (Россия) — 419.
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