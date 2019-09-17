Блинкова на отказе соперницы вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу

Россиянка Анна Блинкова пробилась во второй раунд соревнований категории International в Гуанчжоу (Китай). Проиграв первую партию со счётом 2:6, 21-летняя теннисистка сумела свести матч в решающий сет и повести с брейком в нём. После этого её соперница из Испании Сара Соррибес-Тормо отказалась от продолжения борьбы.



Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. На счету Блинковой одна подача навылет, восемь двойных ошибок и семь брейков. Её соперница отметилась пятью двойными ошибками и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.



Следующей соперницей россиянки станет представительница Сербии Александра Крунич.



Действующей чемпионкой соревнований является китайская теннисистка Ван Цян. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Юлии Путинцевой из Казахстана — 6:1, 6:2.