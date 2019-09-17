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Блинкова на отказе соперницы вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу

Блинкова на отказе соперницы вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу
Теннис / WTA 0

Россиянка Анна Блинкова пробилась во второй раунд соревнований категории International в Гуанчжоу (Китай). Проиграв первую партию со счётом 2:6, 21-летняя теннисистка сумела свести матч в решающий сет и повести с брейком в нём. После этого её соперница из Испании Сара Соррибес-Тормо отказалась от продолжения борьбы.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. На счету Блинковой одна подача навылет, восемь двойных ошибок и семь брейков. Её соперница отметилась пятью двойными ошибками и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Следующей соперницей россиянки станет представительница Сербии Александра Крунич.

Действующей чемпионкой соревнований является китайская теннисистка Ван Цян. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Юлии Путинцевой из Казахстана — 6:1, 6:2.

Гуанчжоу. 1-й круг
17 сентября 2019, вторник. 09:00 МСК
Анна Блинкова
76
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
2 		6 4
6 		1 1
         
Сара Соррибес-Тормо
82
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
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Новости. Теннис
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