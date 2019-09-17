Кис прокомментировала победу над Касаткиной на старте турнира в Осаке
Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала свою победу в матче первого круга соревнований в Осаке (Япония). Она обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:4.
«Отлично себя чувствую, пусть всегда и присутствует волнение по ходу первого матча на турнире. С этими нервами всегда тяжело справляться, поэтому начала я достаточно медленно. Тем не менее я счастлива, что в итоге удалось одержать победу.
Думаю, что ключевой была концовка первого сета, когда у меня здорово заработала подача. Во второй партии я играла так же здорово. Да, думаю, именно в этот период победа и пришла ко мне», — цитирует Кис официальный сайт WTA.
Следующей соперницей Кис станет представительница Казахстана Зарина Дияс.
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